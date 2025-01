Dopo il suo ritorno nei panni di Peter in XO Kitty 2 Noah Centineo ha rivelato di voler tornare nel mondo delle rom com

Le parole di Noah Centineo

Il cameo in XO Kitty 2 ha risvegliato in Noah Centineo l’amore per le rom com. L’attore è tornato a vestire i panni di Peter Kavinsky, il suo personaggio nella trilogia To All The Boys, nella serie spin-off. L’amato protagonista della storia d’amore con Lara Jean ritrova la “cognata” alla KISS e diventa una sorta di guida spirituale per lei.

Una partecipazione resa possibile dalla presenza di Centineo in Corea del Sud per le riprese di un’altra serie Netflix. L’attore era infatti impegnato a girare la seconda stagione di The Recruit, che arriverà sulla piattaforma il prossimo 30 gennaio.

In un’intervista rilasciata a People l’attore ha parlato di questo ritorno al passato e di cosa ha provato a vestire nuovamente i panni di Peter. “È estremamente spaventoso. Peter Kavinsky e To All the Boys, voglio dire, quel franchise è così amato che non vuoi toccarlo“, ha ammesso Noah.

Parole di stima nei confronti di Anna Cathcart, che da due stagioni interpreta la protagonista della serie spin-off. “Amo così tanto Anna. Sta facendo un lavoro incredibile e farei di tutto per sostenerla“, sono le sue parole.

“Sostengo tutto quello che sta facendo – ha poi aggiunto – È un’attrice che lavora sodo ed è una professionista. Scherzando dico che è stata letteralmente la persona più laboriosa e preparata di tutti i film per To All the Boys. E lavora così duramente in XO, Kitty. Si merita tutto“.

Grazie a questa partecipazione come guest star nello show, in Noah Centineo si è anche risvegliata la passione per i film romantici. “A un certo punto, mi piacerebbe tornare al romance. Non so se si tratterebbe di young adult, ma voglio tornare ai film romantici“, sono le sue parole.

Nel frattempo Noah ha altri obiettivi come quello “di lavorare con i registi che amo e che ritengo incredibili e di seguirli“.