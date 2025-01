Anna Cathcart torna per XO Kitty 3?

Stiamo dando per scontato che XO Kitty avrà una terza stagione e che Anna Cathcart abbia intenzione di tornare nuovamente nei panni della protagonista. Ma sarà davvero così?

La seconda annata del teen drama ha fatto il suo esordio su Netflix lo scorso 16 gennaio. La serie spin-off della trilogia To All The Boys ci riporta ancora una volta in Corea del Sud, dove avvengono le avventure di Kitty. La sorella minore di Lara Jean è alle prese con le prime cotte e le prime consapevolezze sulla sua natura.

Abbiamo lasciato il suo personaggio al termine della prima annata divisa tra i sentimenti per Yuri e la dichiarazione d’amore di Min Ho. La nuova stagione riparte esattamente da quel punto e gli otto nuovi episodi lasciano altri interrogativi ai fan dello show.

Tutte queste domande in sospeso saranno risolte in una terza stagione? I fan sono certi che XO Kitty verrà rinnovata e tornerà per un nuovo ciclo di episodi. Ma cosa ne pensa l’attrice principale dello show? Anna Cathcart è stata interrogata sulla questione da The Wrap e ha dato la sua opinione in merito.

“Sono così entusiasta di continuare la sua storia. Penso che debba sempre crescere molto, ed è così divertente da guardare – ha dichiarato – Penso che sia una risposta molto smielata, ma spero che Kitty segua sempre il suo cuore e so che lo farà perché è una cosa che è troppo brava a fare; non può fare a meno di seguire il suo cuore e andare ovunque questo la porti“.

“Credo che sia una cosa bellissima per lei. Quindi, finché continuerà a farlo, farò il tifo per lei e sarò qui per lei“, ha concluso l’attrice. Cathcart ha dato la propria opinione in merito ai vari fandom che vorrebbero fidanzati diversi per il suo personaggio. C’è chi infatti tifa per la coppia formata da Kitty e Min Ho e chi per Kitty e Yuri.

XO Kitty ci ha però insegnato che davvero tutto è possibile e che nessuna situazione è davvero al sicuro.