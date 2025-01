I fan di Bridgerton 4 sono avvisati: è in arrivo un evento con Luke Thompson e Yerin Ha nel giorno di San Valentino

Bridgerton 4, un evento per San Valentino

Bridgerton 4 festeggerà San Valentino con un evento speciale. La quarta stagione della serie Netflix è attualmente in produzione. Gli attori dello show sono tornati infatti da ormai qualche settimana sul set, dove sono in corso le riprese dei nuovi episodi.

Come ormai da tradizione cambieranno i protagonisti della nuova annata. Dopo Colin e Penelope sarà il turno di Benedict, lo scapolo d’oro della famiglia Bridgerton, che troverà l’amore con Sophie. La new entry sarà interpretata da Yerin Ha, che entra ufficialmente nel cast della serie.

In attesa di scoprire quando usciranno le nuove puntate e in che modo sarà raccontata la loro storia, Netflix ha annunciato un evento speciale per festeggiare San Valentino. Sulla pagina ufficiale della serie è infatti apparso un video, che mostra alcuni momenti del dietro le quinte del set.

La clip in questione è accompagnata da una lunga didascalia, che lancia un evento speciale dedicato ai fan. “Unitevi a noi per dare il benvenuto alla Stagione dell’Amore, con un incontro speciale che si terrà nel giorno più prezioso dell’anno, il 14 febbraio. Saranno presenti gli stimati membri del Ton“, si legge nel post.

“Forse anche qualche anticipazione della Stagione 4 potrebbe rivelarsi… Affrettatevi a prenotare!“, conclude il messaggio. Con molta probabilità nella giornata speciale, in cui saranno presenti anche alcuni membri del cast di Bridgerton 4, sarà rivelata qualche anticipazione sulla nuova stagione.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni su dove si svolgerà l’evento speciale. Come noto dai libri di Julia Quinn, il primo incontro tra Benedict e Sophie avverrà durante un ballo in maschera organizzato da Violet.

La new entry Yerin Ha interpreterà una domestica, figlia illeggittima di un nobile, che si imbucherà al party dove conoscerà l’uomo che gli cambierà la vita e a cui la cambierà.