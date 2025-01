Lucien Laviscount sarà ancora Alfie nella stagione 5 di Emily in Paris

Netflix è alle prese con la stagione 5 di Emily in Paris ed è stato confermato nelle ultime ore che Lucien Laviscount tornerà come membro fisso del cast. Al momento resta, invece, incerta la posizione di Lucas Bravo.

L’attore inglese ha debuttato nella serie durante il secondo ciclo di episodi nei panni di Alfie, come interesse amoroso di Emily. In occasione del capitolo successivo è stato poi promosso a personaggio regular.

Questa presenza più importante nella storia con protagonista Lily Collins, però, non è durato molto. Nella quarta stagione, infatti, il suo ruolo è stato ridimensionato a ricorrente a causa di problemi di programmazione.

Secondo Deadline, Lucien Laviscount si prepara ora a tornare come presenza regolare in Emily in Paris 5. Tuttavia, non è ancora chiaro se continuerà ad essere un interesse amoroso per la protagonista.

Il suo ruolo, infatti, potrebbe anche essere principalmente legato al lavoro come associato di Antoine. Questo aspetto verrà chiarito più avanti. E per quanto riguarda Lucas Bravo e il suo Gabriel?

Lo scorso anno, l’attore aveva accennato di aver pensato di abbandonare per un “piccolo momento” quando la storia del suo personaggio era diventata un po’ troppo cupa.

Deadline riporta che Bravo non ha un contratto pluriennale con Netflix e deve firmare per ogni stagione. Le trattative per la quinta stagione sarebbero in corso e a quanto pare ci sarebbero buone probabilità di una risoluzione positiva.

Laviscount ha recentemente interpretato uno dei ruoli principali nella commedia romantica britannica This Time Next Year, basata sul bestseller di Sophie Cousens. Il prossimo progetto lo vedrà protagonista in un altro film tratto dal romanzo People We Meet on Vacation di Netflix.