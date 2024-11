Un membro del cast potrebbe abbandonare Emily in Paris e non tornare per la quinta stagione? Le sue parole mettono in agitazione i fan

Lucas Bravo lascia Emily in Paris?

Lucas Bravo potrebbe dire addio a Emily in Paris e non tornare per la quinta stagione, già confermata? L’attore veste sin dalla prima puntata della serie il ruolo dello chef Gabriel, che ha una storia d’amore (piena di alti e bassi) con la protagonista interpretata da Lily Collins.

Dopo ciò che è accaduto nella seconda metà della quarta annata qualcosa potrebbe essere cambiato in maniera definitiva. Emily infatti sceglie di trattenersi ancora a Roma, dove ha conosciuto un nuovo personaggo (Marcello, interpretato da Eugenio Franceschini) che sembra averle conquistato il cuore.

Che sia la fine della storia tra l’esperta di marketing di Chicago e lo chef suo vicino di casa? Le ultime parole rilasciate da Bravo hanno messo in allarme i fan. In un’intervista rilasciata a IndieWire Lucas ha dichiarato che interpretare Gabriel “non è più divertente“.

“Lo ‘chef sexy’ faceva molto parte di me nella prima stagione e ci siamo allontanati stagione dopo stagione a causa delle scelte che fa e della direzione che gli fanno prendere“, ha proseguito.

“Quando l’hanno reso inconsapevole di ciò che lo circondava, delle dinamiche, sempre vittima e ignaro di tutto ciò che accadeva intorno a lui e manipolato da tutti, per me è diventato poco divertente girare o vedere un personaggio che amo così tanto e che mi ha portato così tanto, essere lentamente trasformato in guacamole. Mi sono davvero allontanato da lui“, sono le parole di Lucas Bravo.

Ma non è finita qui. L’interprete ha aggiunto che sul set non possono “cambiare una parola o un’emozione“. Bravo ha poi concluso che, al momento, non è convinto di tornare nel nuovo ciclo di episodi dello show. “Mi fa dubitare di voler partecipare alla quinta stagione… perché il mio contratto termina con la quarta stagione“, ha dichiarato.

“Voglio davvero vedere se Gabriel tornerà a essere divertente, sfacciato, giocoso e vivo. Perché tre stagioni a fare il malinconico, triste, depresso e perso non è più divertente“, ha concluso Lucas. Insomma, una presa di posizione netta quella di Bravo che sembra aprire un nuovo scenario per la storia di Emily.