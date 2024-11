Il successo di Inganno

Inganno sta per diventare una delle produzioni italiane più viste di sempre al mondo. La miniserie Netflix racconta la storia di Gabriella (interpretata da Monica Guerritore), una sessantenne proprietaria di un prestigioso hotel sulla Costiera Amalfitana.

La donna è divorziata dal marito e ha tre figli, uno dei quali vive con lei in una stanza dell’albergo. Nella sua vita irrompe l’affascinante ma misterioso Elia (interpretato da Giacomo Gianniotti, l’Andrea De Luca di Grey’s Anatomy) con cui Gabriella inizierà una storia d’amore passionale.

Questa relazione però sarà invisa ai figli della donna, che cercheranno di capirci qualcosa in più sull’uomo che è entrato nella vita della madre. Sei episodi, disponibili sulla piattaforma già dal 9 ottobre, che in pochi giorni hanno raggiunto dei numeri clamorosi.

Nella seconda settimana di messa in onda lo show ha superato le 8,3 milioni di visualizzazioni e un totale di 40,2 milioni di ore viste. Numeri che sono di poco sotto alla quarta stagione di Outer Banks, che ha debuttato con la prima metà (cinque puntate) il 10 ottobre. Il teen drama ha ottenuto 8,8 milioni di views nello stesso periodo.

Inganno è riuscita anche a far meglio di questi già incredibili numeri nella sua settimana di debutto. Le milioni di views in quel caso erano ben 9,6, al pari di un altro grande successo della stagione di Netflix: Nobody Wants This. Entrambe le serie erano però al di sotto di Outer Banks, che nei primi giorni aveva superato le 15,5 milioni di visualizzazioni.

Se consideriamo le produzioni non in lingua inglese Inganno è la più vista in assoluto. La serie ha triplicato i numeri registrati da Supersex a marzo nella prima settimana dalla messa in onda: in quel caso lo show sulla vita di Rocco Siffredi con Alessandro Borghi aveva debuttato con 3,2 milioni di visualizzazioni.

La miniserie con Guerritore e Gianniotti ha conquistato la numero 1 in ben 28 paesi nel mondo, tra cui c’è ovviamente anche l’Italia.