In arrivo un reboot Hannah Montana? L’attore Cody Linley, che ha interpretato il ruolo di Jake, direbbe sì

Ipotesi reboot di Hannah Montana

In un’epoca in cui i reboot continuano ad avere una vita fortunata c’è chi pensa anche a quello di Hannah Montana. La serie di Disney Channel ha donato popolarità all’attrice e cantante Miley Cyrus. Grazie al doppio ruolo della giovane liceale Miley e della popstar Hannah Cyrus è riuscita a conquistare il pubblico.

Per quattro stagioni la serie è andata in onda sul network e ha anche avuto un capitolo cinematografico. Lo show è terminato nel 2011 e ancora oggi si fa riferimento a un ipotetico reboot.

Ne ha parlato di recente anche qualcuno dei suoi personaggi storici. Stiamo parlando di Cody Linley, che nella serie ha interpretato il ruolo di Leslie Ryan (detto Jake). È stato un attore televisivo che ha avuto con la protagonista una lunga relazione, fatta di continui ritorni di fiamma.

L’attore è stato di recente ospite alla premiere de I Maghi di Waverly: RItorno a Wavery Place. Con l’occasione ha parlato con E! News di un ipotetico reboot di Hannah Montana. “Ci sto“, ha risposto in maniera diretta senza il minimo dubbio.

Linley ha aggiunto che non può essere l’unica persona del cast a ricevere questa domanda e che la stessa deve essere posta “ad alcuni dei dirigenti Disney che si presentano, e vediamo cosa succede“.

E alla successiva domanda su che fine avesse fatto Jake, Cody risponde: “Avrebbe potuto prendere due strade diverse. Potrebbe essere andato sulla luna o forse giù, giù in basso, o da qualche altra parte“.

L’attore ha poi ricordato alcuni momenti dello show che faranno parte di lui per sempre. “Il pubblico dal vivo è sempre stato uno spasso, perché ti dà una scossa di energia. E l’intero cast e la troupe erano come una famiglia, eravamo molto uniti. Ogni settimana si scherzava, ci si divertiva e poi si andava fuori e ci si appoggiava l’uno con l’altro come una vera squadra“, ha dichiarato.