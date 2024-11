Nel corso delle prime puntate della serie sequel de I Maghi di Waverly è stato rivelato che fine ha fatto Max Russo, il più piccolo dei fratelli protagonisti.

Cosa fa Max nel sequel de I Maghi di Waverly

Finalmente, dopo una lunga attesa, la serie sequel de i Maghi di Waverly ha debuttato sul piccolo schermo negli Stati Uniti e su Disney Plus in Italia. Le puntate saranno visionabili sulla piattaforma streaming e, il 30 ottobre 2024, sono state caricate le prime quattro.

I più curiosi, così come coloro che sono cresciuti con lo show originale, saranno sicuramente corsi a gustarsela subito. E in questo modo hanno scoperto che non tutti i fratelli Russo sono presenti, almeno per il momento. All’appello, infatti, sembra mancare proprio Max ma il suo destino non è di certo più un mistero.

Durante uno degli episodi, infatti, la nuova giovane protagonista Billie si presenta a Justin e gli chiede se è lui il miliardario che gestisce la catena di paninerie. Tuttavia, il maggiore dei Russo afferma di non essere lui, ma a essersi molto arricchito è stato proprio Max! La domanda che tutti si stanno facendo ora è se lo vedremo negli episodi futuri.

Max Russo became a billionaire sandwich shop owner 😭



pic.twitter.com/AHhsJdGBBB — Selena Gomez Updates (@SGchartupdate) October 30, 2024

Il cast della serie sequel de I Maghi di Waverly non ha mai esplicitamente parlato delle possibili guest star. Tuttavia, a gennaio 2024 lo stesso Jake T. Austin aveva commentato una foto che aveva fatto ben sperare i fan. “Wow! Non vedo l’ora di riunirmi con la mia famiglia di maghi“.

Questa frase lascia uno spiraglio aperto a una sua possibile partecipazione, ma per il momento non ci sono altre notizie. L’ultima apparizione sul grande schermo risale al 2017, mentre in televisione ha recitato nella serie The Fosters per due stagioni, venendo poi sostituito da Noah Centineo. Non perdetevi neanche una puntata per scoprire cosa accadrà.