Peter Gallagher, interprete di Sandy Cohen in The O.C., ha dichiarato di essere felice che la collega Mischa Barton “sia ancora viva”

Le nuove dichiarazioni di Peter Gallagher

Peter Gallagher ha rivolto un pensiero alla sua ex collega Mischa Barton. L’attore ha interpretato per tutte e quattro le stagioni di The O.C. il ruolo di Sandy Cohen, il papà di Seth e l’uomo che ha dato una seconda chanche a Ryan.

Dopo i suoi anni nel teen drama Gallagher è tornato a lavorare in tv in diverse serie di successo: da Grey’s Anatomy, dove ha avuto un ruolo ricorrente, a New Girl e Law and Order. The O.C. sembra avere però un posto ancora speciale nel suo cuore. Infatti in un’intervista rilasciata a The Independent Peter ha parlato di Mischa, che ha interpretato il ruolo di Marissa Cooper.

Come noto l’attrice dopo il grande successo ottenuto grazie al teen drama ha passato momenti meno felici nella sua carriera. Per questo nella chiacchierata fatta con il portale Peter Gallagher le ha rivolto un pensiero.

“Mi sono sempre sentito molto protettivo nei suoi confronti – ha dichiarato – La prima fama è tossica. La prima fama può ucciderti. Aveva 16 anni quando ha iniziato a lavorare con noi, quindi il fatto che sia ancora viva mi rende molto grato“.

Proprio dell’addio a The O.C. ha parlato la stessa Mischa nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Call her Daddy qualche mese fa. “È complicato. Le cose non erano andate come dovevano. Qualcosa doveva cambiare. A essere davvero onesta credo che quando Josh e Stephanie (Schwartz e Savage, i produttori dello show ndr) stavano scrivendo la sceneggiatura sapevano di aver bisogno di qualcosa di forte“, sono le parole dell’attrice.

Di recente Gallagher ha parlato anche del suo figlio televisivo Adam Brody e del grande successo che sta riscuotendo grazie alla serie Nobody Wants This. “Non arriverei a dire che sono un papà orgoglioso, non ho visto lo show. Ma sono fiero di lui tutto il tempo, come amico e come ex papà televisivo. Non sono sorpreso della sua rinascita perché ha molto talento e sono felice che stia ancora facendo le sue cose“, ha dichiarato l’attore.