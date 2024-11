Adam Brody ha raccontato in un’intervista in cosa sua moglie Leighton Meester l’ha aiutato in Nobody Wants This

Le parole di Adam Brody su Leighton Meester

Ogni occasione buona per Adam Brody per tessere le lodi della sua amata Leighton Meester. I due attori sono stati tra i protagonisti di due serie simbolo degli anni 2000. Lui ha interpretato per quattro stagioni il ruolo di Seth Cohen in The O.C..

Lei ha vestito i panni di Blair Waldorf in tutte e sei le stagioni di Gossip Girl. Adam e Leighton si sono conosciuti su un set nel 2010 e si sono immediatamente innamorati. Dopo qualche anno di frequentazione la coppia si è sposata ufficialmente nel 2014 e oggi sono genitori di due bambini.

Brody è attualmente tornato sulla cresta dell’onda grazie al nuovo progetto Nobody Wants This. La rom com che lo vede protagonista al fianco di Kristen Bell è stata già confermata per una seconda stagione. Un successo senza precedenti, che ha riportato Adam ai fasti di The O.C..

In questi giorni l’attore è stato ospite del podcast The World’s First Podcast e ha commentato con le conduttrici il grande seguito avuto dallo show Netflix. Parlando con Sara ed Erin Foster Adam Brody ha parlato di come ha reagito sua moglie Leighton ai grandi numeri ottenuti da Nobody Wants This.

“È felice e siamo una squadra. Gran parte del modo in cui ritraggo una relazione sullo schermo o mi relaziono con le donne sullo schermo è dovuto a lei e alla mia esperienza di vita reale con lei. Lei ha molto a che fare con questo“, ha specificato l’attore.

Una vera e propria dichiarazione d’amore con cui Brody ha voluto inglobare Meester e dare anche a lei il merito di ciò che sta accadendo nella sua vita lavorativa. In un’altra intervista di qualche giorno fa, questa volta per Entertainment Tonight, Adam ha tessuto le lodi di Leighton.

“È molto coraggiosa, è molto forte, è molto autodeterminata“, ha dichiarato.