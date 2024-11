Le parole di Ian Somerhalder

La recitazione per Ian Somerhalder sembra essere un capitolo chiuso in maniera definitiva. Dopo il grande successo ottenuto prima con Lost e poi con The Vampire Diaries, in cui è stato assoluto protagonista per ben 8 stagioni, l’attore ha pian piano abbandonato il mondo della tv e del cinema.

Il suo ultimo progetto importante risale al 2019 ed è V Wars, serie Netflix di cui era anche produttore esecutivo ma che è stata però cancellata dopo appena una stagione.

In un’intervista rilasciata qualche settimana fa Somerhalder ha confessato di aver deciso di abbandonare questo mondo per potersi dedicare alla sua famiglia e alle sue aziende. “Preferisco di gran lunga fare questo piuttosto che andare a passare due mesi in qualche città, a girare uno show televisivo lontano dalla mia famiglia o a trascinarla avanti e indietro“, ha dichiarato.

In una nuova intervista rilasciata a People Ian ha specificato nuovamente che la recitazione appartiene ormai al passato. “Penso sia nello specchietto retrovisore“, ha dichiarato.

Tuttavia Ian Somerhalder ha aggiunto che esiste una possibilità per vederlo ritornare davanti a una macchina da presa. L’occasione potrebbe essere fornita proprio da V Wars, lo show cancellato per bassi ascolti, di cui ha adesso acquistato i diritti.

“Beh, non so, abbiamo riavuto i diritti per V Wars, ma non so come diavolo potremmo mai fare una serie televisiva – ha dichiarato l’attore – Stiamo costruendo tre aziende allo stesso tempo e stiamo crescendo dei figli“.

Una risposta molto simile ha dato sua moglie Nikki Reed, anche lei assente da qualche anno dal mondo della tv e del cinema. “Non faccio dichiarazioni definitive su nulla. In questo momento lavoro più di 90 ore a settimana. Gestisco un’azienda a tempo pieno e ne ho appena lanciata un’altra, una società condivisa con la Absorption Company“, ha specificato l’attrice.

“E non riesco proprio a immaginare di poter spostare le mie energie, ma non c’è una porta chiusa“, ha però concluso Nikki.