L’addio alle scene di Ian Somerhalder

Sono ormai trascorsi 5 anni da quando Ian Somerhalder ha calpestato un set televisivo. Dopo l’enorme successo di The Vampire Diaries, che è stata la sua casa professionale per ben 8 stagioni, l’attore è tornato in un ruolo da protagonista nel 2019 con V Wars.

La serie Netflix che seguiva la storia di uno scienziato alle prese con un virus che trasformava le persone che venivano contagiate in vampiri è stata però chiusa dopo appena una stagione. Da quel momento in poi Ian ha di fatto messo in standby la sua carriera.

In questi anni Somerhalder si è dedicato ad altri progetti, professionali e privati. Ha aperto una sua linea di bourbon al fianco di Paul Wesley, suo collega in The Vampire Diaries e amico, e ha messo su famiglia con la moglie Nikki Reed. A distanza di più di 5 anni dal suo addio alle scene l’attore ha fatto un bilancio delle sue scelte nel corso di un’intervista rilasciata a People.

“Il 19 agosto sono cinque anni che non sono più stato professionalmente davanti alla macchina da presa come attore/produttore – ha spiegato – Dopo V Wars mi sono allontanato da questa attività per costruire società, lanciare film come Kiss the Ground, Common Ground e Ground Swell e crescere i miei figli“.

“Ricordo di essermi seduto con il mio management a parlare di questo, dicendo: ‘Ehi, questa è l’unica cosa che ho sempre conosciuto e che ha sostenuto la mia famiglia, e me ne sto allontanando’. Avrei potuto fare qualsiasi cosa, ma queste collaborazioni significano molto di più per me“, ha aggiunto Ian Somerhalder.

“Preferisco di gran lunga fare questo piuttosto che andare a passare due mesi in qualche città, a girare uno show televisivo lontano dalla mia famiglia o a trascinarla avanti e indietro“, ha poi aggiunto.