Nudes torna con una 2^ stagione che verrà presentata in anteprima ad Alice nella città. La seconda stagione della webserie prodotta da BIM Produzione in collaborazione con Rai Fiction arriverà alla sezione parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.

La serie è diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli e sarà disponibile su RaiPlay a partire dal prossimo 25 ottobre. Rinnovato il cast al centro delle nuove storie raccontate nei 9 episodi.

Protagonisti della seconda annata saranno Michele Rosiello (visto di recente in Guida astrologica per cuori infranti), Emma Valenti, Astrid Meloni, Lucia Mascino e Sveva Alviti. Dopo il debutto promosso a pieni voti con il film tv su Franco Califano Leo Gassmann torna davanti a una macchina da presa.

In Nudes 2 ci saranno anche Fortunato Cerlino, noto al grande pubblico per il ruolo di Don Pietro Savastano in Gomorra. Gli appassionati del mondo delle soap opera troveranno poi anche un ex volto di Un posto al sole.

Si tratta di Lorenzo Sarcinelli, interprete di Patrizio Giordano fino al 2022 nel popolare appuntamento del daytime di Rai Tre. Di seguito la sinossi ufficiale delle tre nuove storie:

Una promessa dello sport, un professore stimato, una professionista in carriera della media borghesia. Un’adolescente dipendente dal proprio allenatore, un padre vedovo, una mamma LGBTQ+. Persone che improvvisamente vedono le proprie vite mandate in crisi dalla diffusione non consensuale di materiale intimo. Foto e video che dovrebbero rimanere nella sfera privata e personale, ma che si trasformano in un attimo in pubbliche gogne. Così le vittime e i carnefici di queste storie sono costretti a confrontarsi con le conseguenze del revenge porn e della sextorsion che, oltre a problemi sul piano lavorativo e sociale, avrà il suo massimo contraccolpo all’interno della famiglia, acuendo i già difficili rapporti tra genitori e figli adolescenti. Uomini, donne, padri, madri e figli scopriranno le proprie fragilità e metteranno a nudo la pochezza psicologica di chi usa il ricatto intimo per cercare di riempire il proprio vuoto interiore, che sia per meri fini economici o per l’incapacità di affrontare paure e conflitti. Perché trasformare amore, affetto e passione in terrore, colpa ed emarginazione è uno dei più grandi crimini dell’anima della nostra epoca.