La famiglia di Liam Payne non approva la canzone che uscirà postuma? La voce si fa largo sui social

Nelle ultime ore è stato annunciato che è in arrivo Do No Wrong, la canzone postuma di Liam Payne assieme a Sam Pounds. Quest’ultimo infatti ha svelato che il brano sarà rilasciato venerdì 1 novembre. Tuttavia sembra che la famiglia del cantante britannico non abbia approvato la sua pubblicazione.

La notizia non è ancora confermata, ma è stata condivisa su alcune fanpage di Twitter, e in particolare dalla pagina Remembering Liam Payne, che conta più di 35mila follower.

“Abbiamo ricevuto un messaggio che sostiene che la famiglia di Liam NON supporta l’uscita di Do No Wrong. Troviamo assolutamente disgustoso vedere qualcuno che cerca di trarre profitto dalla sua scomparsa e afferma di farlo come omaggio. Per quanto riguarda Liam e la sua famiglia, non sosterremo nemmeno questa pubblicazione”, si legge in un post su X.

Il brano Do No Wrong è stato scritto da Liam Payne e dalla sorella Ruth Gibbons prima della morte del cantante.

Oltre a condividere il link alla canzone, che al momento non è disponibile per l’ascolto, Sam Pounds ha condiviso uno scorcio dell’artwork, che presenta una silhouette con un cuore bianco e delle ali d’angelo giganti, oltre a un cuore spezzato sopra.

“Prego che questa canzone sia una benedizione per il mondo, come Liam ha sempre sognato. Che gli angeli vi confortino tutti ogni giorno mentre la ascoltate. Prego che questa canzone sia una benedizione per Ruth, Bear e l’intera famiglia”, ha scritto Pounds. “Prego che questa canzone eclissi gli echi negativi“.

Sam Pounds ha poi chiarito che i guadagni della canzone, pubblicata in modo indipendente, andranno direttamente a chi ha creato la canzone, e quindi a lui stesso, a Ruth e alla famiglia di Liam.

Nonostante Liam Payne abbia scritto questa canzone insieme alla sorella Ruth, la donna non ha ancora parlato del singolo Do No Wrong e della sua imminente uscita.

Questo suo silenzio ha quindi alimentato le voci secondo le quali la famiglia non avrebbe approvato l’uscita della canzone postuma. Non ci resta quindi che attendere e capire come si evolverà questa situazione nelle prossime ore.