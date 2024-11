Martedì 29 ottobre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della stagione 2 de I Casi di Teresa Battaglia, dal titolo Ninfa Dormiente: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente, in onda il 29 ottobre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Il corpo della poliziotta Marta Trevisan viene ritrovato nei boschi, apparentemente suicida. Il commissario Battaglia intuisce che è un omicidio facendo emergere un legame con la “Ninfa Dormiente”, un quadro dipinto col sangue.

Intanto Teresa deve affrontare anche Lona, un dirigente con cui ha un conto in sospeso. Le indagini sulla Ninfa Dormiente portano in Val Resia, dove incontrano Krisnja, pronipote della ragazza del quadro.

Teresa, Marini e Parisi scoprono dettagli che potrebbero cambiare l’omicidio. Marini, di ritorno a Udine, riceve una notizia inaspettata.

Anticipazioni sulla seconda puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2 Ninfa Dormiente

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente, nell’episodio 3, il vecchio Emmanuel scompare, lasciando in casa segni di colluttazione e le impronte di Diego.

Teresa scopre dettagli cruciali interrogandolo. Intanto, cresce l’attrazione tra Sandro e Krisnja. Attraverso il guinzaglio di Smoky, Teresa rintraccia Alice e, al confine con la Val Resia, fanno una macabra scoperta.

Nell’episodio 4, Teresa, riesaminando i filmati delle telecamere, rileva dettagli di una conversazione tra Emmanuel e Marta. Intanto Diego si addentra nel bosco da solo per affrontare il mostro.

Da un ulteriore esame del quadro, vengono rilevate le impronte di Emmanuel bambino, forse testimone inconsapevole di un omicidio. Nella stessa notte, qualcuno irrompe in casa di Teresa lasciando uno enigmatico indizio.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, in onda il 29 ottobre 2024.

Leggi anche le anticipazioni sulla prossima puntata

Dove vedere in streaming la seconda puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo la prima stagione e piano piano viene caricata anche la seconda.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, le puntate de I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente vengono rilasciate in streaming nel catalogo della piattaforma. I primi tre episodi sono già disponibili..