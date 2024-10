Lunedì 28 ottobre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della stagione 2 de I Casi di Teresa Battaglia, dal titolo Ninfa Dormiente: tutte le anticipazioni sulla trama.

I Casi di Teresa Battaglia 2 trama

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della prima puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente, in onda il 28 ottobre 2024, vediamo velocemente cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo.

Tra le montagne friulane della Val Resia, viene ritrovato il cadavere di una giovane poliziotta: si è sparata al cuore. Per il commissario Teresa Battaglia, tuttavia, qualcosa non quadra in questa morte. La giovane donna stava cercando la verità su suo padre, accusato di aver ucciso la sua amante.

Dopo aver dimostrato che Marta è stata effettivamente uccisa, il caso inizia a intrecciarsi con un quadro perduto da tempo dal nome Ninfa Dormiente e con la scia di morte che sembra seguirlo.

Anticipazioni sulla prima puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2 Ninfa Dormiente

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente, nell’episodio 1, il corpo della poliziotta Trevisan viene ritrovato nei boschi, apparentemente suicida.

Il commissario Battaglia intuisce che è un omicidio facendo emergere un legame con la “Ninfa Dormiente”, un quadro dipinto col sangue. Intanto Teresa deve affrontare anche Lona, un dirigente con cui ha un conto in sospeso.

Nell’episodio 2, le indagini sulla Ninfa Dormiente portano in Val Resia, dove incontrano Krisnja, pronipote della ragazza del quadro. Teresa, Marini e Parisi scoprono dettagli che potrebbero cambiare l’omicidio.

Marini, di ritorno a Udine, riceve una notizia inaspettata. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, in onda il 28 ottobre 2024.

Dove vedere in streaming la prima puntata de I Casi di Teresa Battaglia 2

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo la prima stagione e piano piano viene caricata anche la seconda.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, le puntate de I Casi di Teresa Battaglia 2 – Ninfa Dormiente vengono rilasciate in streaming nel catalogo della piattaforma. Solo la prima è già eccezionalmente disponibile.