Elena Sofia Ricci, dopo il grande successo, torna a vestire i panni di Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno 2 stagione. La trama della serie TV prende spunto dal libro Ninfa Dormiente e siamo certi che non vedrete l’ora di scoprire di più sulla trama, la data di uscita e il cast.

Quando esce Fiori sopra l inferno 2 stagione

Quando esce la stagione 2 di Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia? Il nuovo ciclo di episodi tratti dal romanzo Ninfa Dormiente vanno in onda dal 28 ottobre 2024 su Rai 1. L’orario sarà quello delle 21:30 circa.

Ora che abbiamo visto per quando è fissata la programmazione della seconda stagione dei casi di Teresa Battaglia, possiamo passare alla trama completa.

Fiori sopra l inferno 2 stagione trama

Di cosa parla Fiori sopra l’inferno 2 stagione? Stando alle anticipazioni la serie TV prende ispirazione da un libro de I casi di Teresa Battaglia intitolato Ninfa Dormiente. Stando alla sinossi, i protagonisti lavoreranno a una scomparsa risalente al 20 aprile 1945:

“Che cosa successe il 20 Aprile 1945? È quello che Teresa e la sua squadra stanno cercando di scoprire. Una ragazza scomparve quella notte, Aniza. Di lei si sa solo che il sangue utilizzato sulla tela proviene dal suo cuore.

Un intrigo di misteri porterà la nostra protagonista in una valle sinistra dove i sospettati non vengono a mancare, come riuscirà a districare la corda che lega tutto ciò?”.

Per scoprire come finisce e come si svilupperà la trama di Fiori sopra l’inferno 2, se non avete letto il libro Ninfa Dormiente, non resta che aspettare la messa in onda degli episodi su Rai 1.

Cast, attori e personaggi

Andiamo adesso a coprire quali attori potrebbero tornare nella stagione 2 di Fiori sopra l’inferno – Ninfa Dormiente, tratto dai casi di Teresa Battaglia. Qui di seguito la lista del cast e dei loro personaggi:

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia

Giuseppe Spata è Massimo Marini

Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi

Massimo Rigo è Hans Knauss

Urs Remond è il dottor Ian

Non sappiamo quali altri attori faranno parte della serie TV tratta da Ninfa Dormiente, ma siamo certi che ci possiamo aspettare molte new entry nel cast. Noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Fiori sopra l inferno 2 stagione location

Dov’è ambientato Fiori sopra l’inferno stagione 2 – Ninfa Dormiente? Le location prescelte sono state quelle del Friuli (tra Treviso, Udine e i loro dintorni).

Le riprese sono iniziate il 13 novembre 2024 e sono terminate nel marzo del 2024.

Fiori sopra l inferno episodi e streaming

Dove vedere gli episodi della seconda stagione di Fiori sopra l’inferno, ispirato al libro Ninfa Dormiente dei casi di Teresa Battaglia? In totale le puntate dovrebbero essere 3 e dopo la diretta in TV saranno rese disponibili su RaiPlay.

Come già noto, la piattaforma streaming non richiede la sottoscrizione di alcun abbonamento. Basta inserire una password e una mail valida per poter avere accesso all’ampio contenuto dei titoli, come per esempio Kostas (la cui stagione 2 potrebbe diventare realtà).