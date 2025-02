Tutti i dettagli sulla miniserie Miss Fallaci in arrivo su Rai 1

Su Rai 1 va in onda una nuova serie TV dal titolo Miss Fallaci su Oriana Fallaci: trama, quando inizia, cast e streaming.

Miss Fallaci serie Rai 1 trama e anticipazioni

Rai 1 si appresta ad accogliere nel proprio palinsesto una nuova miniserie dal titolo Miss Fallaci. La protagonista, infatti, è la nota giornalista e scrittrice italiana Oriana Fallaci. Il progetto era già stato presentato durante lo scorso Festival di Roma.

La storia ha luogo verso la fine degli anni ’50 e segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano L’Europeo.

Fu in quel periodo che Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood.

Quegli anni furono segnati anche da profondi turbamenti personali, tra cui una relazione intensa e tormentata con il collega giornalista Alfredo Pieroni. Un legame carico di passione, ma anche di insicurezze e paure, che alla fine trascinò Fallaci in una spirale di autodistruzione.

Soprattutto, però, fu il periodo in cui una giovane donna, con una determinazione e un talento fuori dal comune, scoprì la sua vera missione: raccontare la verità. E comprese che per farlo, le bastava la sua arma più potente: la sua voce, unica e distintiva.

Questo è quanto riporta la trama della serie TV Miss Fallaci. Adesso vi lasciamo alle anticipazioni settimanali, puntata per puntata:

Miss Fallaci serie quando inizia su Rai 1

Curiosi, a questo punto, di scoprire quando inizia la serie TV Miss Fallaci? Rai 1 ha scelto di trasmettere le puntate a partire da martedì 18 febbraio, prendendo il posto di Blackout 2, ormai concluso, dopo la settimana di Sanremo.

Come anticipato, questo nuovo progetto era già stato presentato ad ottobre, in occasione del Festival di Roma. Le riprese della miniserie si sono svolte nel corso della prima metà del 2023 tra Roma e la provincia di Viterbo.

Cast, attori e personaggi

A guidare il cast della miniserie Miss Fallaci troviamo Miriam Leone, la quale veste i panni della protagonista, Oriana Fallaci. Al suo fianco Maurizio Lastrico, interprete del giornalista Alfredo Pieroni.

Francesca Agostini è Giovanna Corsi

Jóhannes Jóhannesson è Orson Welles

Ken Duken è Albert Gordon

Rosanna Gentili è Tosca Fallaci

Giordano De Plano è Edoardo Fallaci

Francesco Colella è Attilio Battistini

Leonardo Lidi è Carlo Morganti

Debi Mazar è Louella Parsons

Daisy Jelley è Jayne Mansfield

Davide Tucci è Frank Sinatra

Philipp Christopher è Arthur Miller

Hannah Chinn è Shirley Maclaine

Axel B. Steinmueller è Henry Kissinger

La serie Miss Fallaci è una produzione Minerva Pictures, Redstring Pictures, Paramount Television International Studios. La regia è stata affidata a Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. Della sceneggiatura si sono occupati, infine, Viola Rispoli, Tom Grieves, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo, Alessandra Gonnella e dalla stessa Miriam Leone.

Quante puntate e durata episodi

Quante puntate conta la serie TV Miss Fallaci? La storia si dispiega nell’arco di quattro prime serate, dal momento che sono stati annunciati 8 episodi in totale, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Andranno, quindi, in onda a coppie e avremo a che fare con 4 puntate.

Miss Fallaci streaming

Dove vedere in streaming Miss Fallaci? Semplice: trattandosi di una serie trasmessa da Rai 1, le puntate verranno caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo a tempo debito.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.

La piattaforma citata, però, non dovrebbe essere l’unica a distribuire la miniserie. Anche Paramount+ dovrebbe avere in catalogo il titolo. Questo servizio, però, richiede l’attivazione di un abbonamento.

Trailer e video

In conclusione, vi lasciamo anche il trailer esteso di Miss Fallaci, che potete vedere qui di seguito: