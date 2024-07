News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Luglio 2024

Mare Fuori

Ragazzi fuori è disco d’oro

La colonna sonora di Mare Fuori continua a fare incetta di dischi d’oro e di platino. La musica ha e continuerà ad avere un ruolo importante nella serie di Rai Due. O mar for, la canzone scritta da Matteo Paolillo che fa da sigla di apertura a ogni episodio, è ormai diventata una hit.

Nel 2023 il brano ha conquistato il doppio disco di platino per aver superato le 200 mila copie vendute. Non è di certo da meno Origami all’alba. La canzone è nata come pezzo della colonna sonora della terza stagione di Mare Fuori. A cantarla, nella serie, è Crazy J, che ruba il brano a Cardiotrap e lo trasforma in una sua hit.

Nella realtà a interpretare il brano è Clara, che quest’anno ha vinto Sanremo Giovani ed è approdata in gara a Sanremo 2024. Origami all’alba è stato uno dei più grandi successi discografici del 2023, riuscendo a guadagnare ben tre dischi di platino con più di 300 mila copie vendute.

Ora è il turno di un altro brano che ha fatto parte della colonna sonora della serie, questa volta della sua quarta stagione. Si tratta di Ragazzi fuori, che abbiamo ascoltato in una versione a due voci cantata proprio da Crazy J e da Cardiotrap. La canzone è interpretata, nella sua versione originale, da Clara e fa parte dell’album Primo (il disco di esordio della cantante).

Clara – Instagram

Qualche ora fa proprio la Soccini, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato ufficialmente che Ragazzi fuori è riuscita a guadagnare il suo primo disco d’oro perché ha superato le 50mila copie.

Un risultato decisamente soddisfacente, che conferma quanto Mare Fuori sia ancora oggi una forza non soltanto nel mondo della tv ma anche in quello della musica.

E nella quinta stagione? Ci sarà ancora spazio per la musica? La risposta non è ancora nota, visto nelle nuove puntate non ci saranno né Clara né Matteo Paolillo. Intanto sul web iniziano a nascere le prime teorie su ciò che accadrà.