Stefano D Onofrio | 2 Luglio 2024

Mare Fuori 5, una nuova teoria

Mancano ancora parecchi mesi al debutto di Mare Fuori 5 ma è già tempo di teorie! La quinta stagione della serie di Rai Due sarà quella della svolta, con un vero e proprio cambio di passo già a partire dal cast.

Diversi volti noti delle passate annate non torneranno nelle nuove puntate (da Massimiliano Caiazzo a Matteo Paolillo). Al loro posto ci sono ben 6 nuovi personaggi nuovi di zecca che animeranno le storie dei detenuti dell’IPM di Napoli.

Chi invece resterà ferma al suo posto è Rosa Ricci. Dopo il finale di stagione, il personaggio interpretato da Maria Esposito si dà alla fuga pronta a trovare la sua vendetta contro chi ha ucciso suo padre (Edoardo) e chi sta tentando di mettere le mani sul suo tesoro.

Oltre alla Esposito nei nuovi episodi potrebbe assumere un ruolo più centrale anche Carmela. Qualche settimana fa Maria aveva postato una prima foto dal set delle nuove puntate in compagnia di Giovanna Sannino. Scatti che avevano scatenato le prime teorie dei fan.

Ora l’interprete della moglie di Edoardo Conte ha fatto la stessa cosa. Nelle scorse ore l’attrice ha risposto ad alcune domande dei fan. C’è una risposta in particolare che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci, non tanto per quello che c’è scritto ma per la foto che è stata utilizzata.

Giovanna Sannino – Instagram stories

“Perdoneresti mai un tradimento?“, chiedono a Sannino nel box domande. “No”, risponde categorica Giovanna utilizzando una foto che ritrae Carmela ed Edoardo. Proprio questo scatto ha dato il via ad alcune congetture del pubblico.

In molti si sono chiesti come mai l’attrice abbia deciso di usare proprio una foto dei due per rispondere. Carmela, esattamente come Giovanna, non perdonerebbe mai un tradimento? La sua vendetta è stata quella di eliminare fisicamente Edoardo?

Sono sempre di più i fan che credono sia stata proprio Carmela a uccidere Edoardo al termine della passata stagione. Conosceremo la verità però soltanto a partire da febbraio 2025, quando Mare Fuori 5 debutterà finalmente su RaiPlay e Rai Due.