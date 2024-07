House of the Dragon 2, le tre uova apparse nella terza puntata sono i draghi di Daenerys

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Luglio 2024

House of the Dragon

Le tre uova apparse nel terzo episodio di House of the Dragon 2 sono Drogon, Rhaegal e Vyserion, i tre draghi di Daenerys

House of the Dragon 2 e il legame con Game of Thrones

Il terzo episodio di House of the Dragon 2 ha un legame speciale con Game of Thrones che forse non avevate notato. Il prequel de Il trono di spade è tornato da qualche settimana con una seconda stagione che ci porta nel vivo di quella, nei libri di George R.R. Martin, viene definita come La danza dei draghi.

La cruenta battaglia tra i Neri capitanati da Rhaenyra e i Verdi di Aegon II entra nel vivo. Entrambe le fazioni preparano il proprio campo di battaglia e iniziano ad attuare le loro strategie. Se non avete ancora terminato la visione della terza puntata, vi consigliamo però di non proseguire con la lettura del pezzo: ci sono degli spoiler!

Nel terzo episodio, intitolato The Burning Mill, Rhaenyra sa che la guerra è ormai quasi inevitabile. Prima di accettare la realtà però tenta un ultimo tentativo di conciliazione con Alicent e arriva ad Approdo del Re di soppiatto vestita da Septa.

Poco prima di questo incontro tra le due ex migliori amiche però, la Regina di Dragonstone decide di mettere in salvo tre dei suoi figli. Lo fa attraverso Rhaena, la figlia di Daemon, che invia da Lady Jeyne Arryn.

In cambio di protezione per i giovani, Rhaneyra affida a Rhaena quattro uova di drago. E se vi sembrano conosciute, sappiate che non siete in errore. Quelle viste in House of the Dragon 2 sono esattamente le uova che, daranno vita ai tre draghi di Daenerys Targaryen.

A confermarlo è stata anche la regista della puntata, Geeta Patel, durante un’intervista rilasciata per Forbes. Un easter egg davvero speciale che collega ancora una volta il prequel alla sua serie madre.

E voi, vi eravate accorti che le tre uova fossero proprio le stesse da cui sono nati Drogon, Rhaegal e Viserion?