Stefano D Onofrio | 1 Luglio 2024

One Piece 2, al via le riprese

La produzione di One Piece 2 è ufficialmente iniziata! L’attesissima seconda stagione della serie Netflix tratta dall’omonimo manga creato da Eiichiro Oda ha finalmente preso il via.

In queste ore i canali social ufficiali della piattaforma di streaming hanno pubblicato un video che conferma la riapertura del set. Inaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Zoro)e il resto del cast sono tornati in Sud Africa, location che fa da sfondo alle avventure di Cappello di Paglia e alla sua ciurma.

Negli scorsi giorni sono stati annunciati diversi nuovi personaggi che si andranno ad aggiungere a un cast già nutrito. Tra le novità della prossima stagione troveremo Daniel Lasker nei panni di Mr. 9, Camrus Johnson in quelli di Mr. 5, e Jazzara Jaslyn come Miss Valentine.

E poi ancora and David Dastmalchian (Mr. 3), Brendan Sean Murray (Brogy), Callum Kerr (Smoker). Chiudono – per ora – la lista di nuovi ingressi Clive Russell (Crocus), Julia Rehwald (Tashigi), Rob Colletti (Wapol), Ty Keogh (Dalton) e Werner Coetser (Dorry).

Ma non ci saranno soltanto volti nuovi in One Piece 2. Variety ha infatti annunciato che rivedremo nelle prossime puntate anche alcuni personaggi ricorrenti già conosciuti nella prima annata.

La prima è Ilia Isorelys Paulino, che torna a vestire i panni della perfida Alvida. Confermato anche il ritorno dell’irritante Buggy il clown, che anche in questo nuovo ciclo di episodi avrà il volto di Jeff Ward. Infine ci sarà spazio di nuovo anche per Gol D. Roger.

Il re dei pirati, che ha ispirato il viaggio di Monkey D. Luffy sulla Rotta del Grande Blu, verrà interpretato sempre da Michael Dorman. La prima stagione di One Piece debuttò a fine agosto del 2023 e venne rinnovata poche settimane grazie ai numeri da capogiro registrati in tutto il mondo. Per ora Netflix non ha annunciato una data ufficiale d’uscita.