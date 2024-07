News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 1 Luglio 2024

Grey's Anatomy

In un’intervista Eric Dane ha rivelato dopo tanti anni il motivo per cui è stato licenziato da Grey’s Anatomy

Eric Dane svela la verità

Siete ancora disperati per l’uscita di scena di Eric Dane da Grey’s Anatomy? Sono trascorsi più di 10 anni quando il dottor Mark Sloan lasciò per sempre, ovviamente in maniera tragica, quello che poi venne ribattezzato (anche in suo onore, il Grey + Sloan Memorial Hospital.

L’ingresso del “Dottor Bollore” nel medical drama ABC avvenne durante la seconda stagione. Mark viene presentato come il migliore amico di Derek che vive una relazione segreta con la sua ex moglie Addison. Anno dopo anno, stagione dopo stagione, Sloan entra sempre più nel cuore del pubblico.

La sua storia d’amore con Lexie è ancora oggi una delle più amate dai fan dello show. L’uscita di scena di Dane avvenne, come detto, all’inizio della nona stagione. L’attore riapparve poi come special guest star durante la diciassettesima annata come fantasma nei ricordi di Meredith.

Per tutto questo tempo abbiamo forse creduto che la scelta di far uscire di scena Sloan dipendesse proprio dal suo interprete. A quanto pare non è così. Qualche giorno fa Eric Dane è stato ospite del podcast Armchair Expert e ha ricordato la lotta alla dipendenza da alcol e droghe che stava combattendo in quel periodo.

“Ero in difficoltà ma non mi hanno lasciato andare per questo motivo, anche se sicuramente non mi ha aiutato“, ha sottolineato. Secondo Dane il motivo del suo allontanamento dal cast principale del medical drama è di natura per lo più finanziaria.

“Stavo iniziando a diventare, come la maggior parte degli attori che hanno trascorso un periodo significativo nello show, molto costoso per il network“, ha dichiarato.

“E il network sa che lo show farà quello che deve fare a prescindere da chi ci sarà – finché avranno la loro Grey andrà bene“, ha poi aggiunto. L’attore ha poi tessuto le lodi di Shonda Rhimes, a cui è immensamente grato.

“Ci ha protetto ferocemente. Ci ha protetti pubblicamente, ci ha protetti privatamente… Amo Shonda Rhimes e mi ha protetto, ma probabilmente sono stato licenziato – ha spiegato – Non c’è stato un cerimoniale del tipo: ‘Sei licenziato’, ma semplicemente un ‘Non tornerai’“.