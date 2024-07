News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 1 Luglio 2024

Bridgerton

Florence Hunt e Will Tilston, ieri e oggi

È trascorso qualche anno da quando Florence Hunt e Will Tilston hanno messo piede per la prima volta sul set di Bridgerton. Era il 25 dicembre del 2020 quando abbiamo conosciuto la famiglia della Regency Era inglese per la prima volta su Netflix.

Di lì a poco lo show sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Ogni stagione è incentrata sulla nascita della storia d’amore di uno dei fratelli Bridgerton. La prima annata ha raccontato la relazione tra Daphne e Simon, quella successiva è stato poi il turno di Anthony e Kate.

Quest’anno è toccato invece a Colin conquistare il centro della scena. L’evoluzione del rapporto tra lui e Penelope da amicizia ad amore ha conquistato (e continua a conquistare) giorno dopo giorno milioni di fan in tutto il mondo. Tra gli attori presenti sin dal primissimo ciak e che, nel prossimo futuro, avranno il compito di prendere il testimone ci sono anche Florence Hunt e Will Tilston.

I due attori interpretano, rispettivamente, i ruoli di Hyacinth e Gregory, i più giovani di casa Bridgerton. Chi ha seguito la serie dalla prima stagione si sarà senz’altro accorto di quanto Hunt e Tilston siano cambiati nel corso degli anni.

Will Tilston e Florence Hunt in Bridgerton

Sia Hunt che Tilston nel 2020 avevano appena 13 anni. Oggi entrambi gli attori sono quasi maggiorenni e decisamente più adulti rispetto al loro primo ciak. Come sappiamo, in futuro anche Hyacinth e Gregory conquisteranno la scena di Bridgerton.

Leggi anche: Reunion per Lauren Graham e Kelly Bishop di Una mamma per amica

Shonda Rhimes, produttrice dello show, ha più volte confermato di avere intenzione di creare almeno 8 stagioni. Una per ogni fratello Bridgerton. “It’s In His Kiss” è il settimo libro della saga di Julia Quinn che racconta la storia di Hyacinth. “On the Way to the Wedding” è invece quello dedicato a Gregory.