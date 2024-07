News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 1 Luglio 2024

Una mamma per amica

Lauren Graham e Kelly Bishop insieme

Madre e figlia in una serie tv, madre e figlia per sempre! Sono trascorsi quasi 17 anni quando abbiamo detto addio a Una mamma per amica, una delle serie simbolo dei primi anni 2000. Era il 2007 e, dopo 7 stagioni e un totale di 153 episodi, pensavamo di salutare per sempre Lorelai, Rori e gli stravaganti personaggi di Stars Hollow.

Abbiamo detto “pensavamo di salutare” perché, in effetti, di lì a qualche anno la serie sarebbe ritornata per una nuova stagione revival su Netflix. Una mamma per amica – di nuovo insieme approdò sulla piattaforma con quattro nuovi episodi e una serie di nuovi cliffhanger che, ad oggi, sono rimasti senza risoluzione.

A distanza di ulteriori 8 anni da quel momento qualche giorno fa è avvenuta una storica reunion tra due membri del cast. Stiamo parlando di Lauren Graham e Kelly Bishop, che per l’intero cammino dello show hanno interpretato il ruolo di Lorelai ed Emily Gilmore.

Il loro rapporto ha tenuto banco per tutta la durata. Gli screzi quasi quotidiani, i contrasti alcune volte forti hanno contribuito a trasformare Una mamma per amica nella serie cult che è oggi.

“Ecco due signore che pranzano“, scrive la Graham sotto il selfie che la ritrae in compagnia dell’ex collega e amica. Questo scatto ha ovviamente scatenato i commenti entusiastici dei tanti fan dello show.

“Quando le cene del venerdì sera si trasformano in pranzi del venerdì. Spero che entrambe abbiate bevuto due bicchieri di vino“, scrive qualcuno ricordando l’iconico appuntamento a cena di Lorelai, Rori e i suoi nonni. In molti hanno poi riempito la sezione commenti del post di Lauren Graham con richieste di avere una nuova stagione di Gilmore Girls.

E chissà che Netflix stia lì a leggerli (e a prendere appunti)…