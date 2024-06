News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 30 Giugno 2024

Il mondo di Patty

Reunion per Laura Esquivel e Brenda Asnicar

Se eravate tra coloro che ogni pomeriggio d’estate di qualche anno fa si collegavano su Italia 1 per guardare una nuova (improbabile) puntata de Il mondo di Patty in queste ore state vivendo un vero e proprio tuffo nel passato.

Lo scorso sabato 29 giugno si è svolto a Milano il Teenager Dream Summer Jam, un party speciale che ha visto ricongiungersi sul palco Laura Esquivel e Brenda Asnicar. Gli appassionati di Disney Channel ricorderanno senz’altro le due attrici come le protagoniste della telenovela argentina nei panni di Patty e della sua acerrima nemica Antonella.

Esquivel e Asnicar hanno conquistato il palco del Fiera Milano dove hanno intonato alcune delle canzoni più famose della serie. Da Las Divinas a Sueno De Amor fino a un duetto inedito sulle note di Born this way di Lady Gaga. Un salto indietro nel tempo che ha permesso alle migliaia di persone presenti di trasformarsi nuovamente in “Popolares” e “Divinas”.

La reunion a Milano di Laura Esquivel e Brenda Asnicar, che 16 anni fa interpretavano Patty e Antonella ne “Il Mondo di Patty” 😭 pic.twitter.com/Nbq1QiVWPx — Trash Italiano (@trash_italiano) June 29, 2024

Al termine dell’esibizione Laura Esquivel e Brenda Asnicar si sono lasciate andare a un caloroso abbraccio. Sono trascorsi quasi 16 anni da quando la serie concluse il suo cammino.

Il mondo di Patty ha debuttato nel 2007 con il titolo Patito feo in Argentina. Un anno dopo la telenovela arrivò in Italia, per un totale di 2 stagioni e 265 episodi.

Negli anni successivi Brenda ha continuato a lavorare nel mondo della musica pubblicando diversi dischi. In questi mesi la Asnicar è finita più volte al centro del gossip a causa di una possibile sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Rumor più volte smentito dalla diretta interessata…