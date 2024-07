Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 1 Luglio 2024

Zac Efron ha raccontato in un’intervista che la coreografia di Bet on it in High School Musical è stata improvvisata

L’ammissione di Zac Efron

Sapete che uno dei momenti più iconici della “saga” di High School Musical 2 è improvvisato e non c’è nulla di coreografato? Questa è un’informazione che arrivata a distanza di 17 anni da uno dei protagonisti assoluti dei musical Disney: Zac Efron.

In tutte e tre le pellicole l’attore ha vestito i panni dell’indimenticabile Troy Bolton. Grazie a questo ruolo Efron ha assunto la qualità di teen idol e ha fatto innamorare milioni di adolescenti di tutto il mondo. Negli anni la carriera di Zac è proseguita e in questi giorni è tornato su Netflix con una commedia al fianco di Nicole Kidman e Joey King.

Per presentare A family affair, questo il titolo del film, l’attore ha risposto ad alcune domande al fianco della King. Tra una confessione e l’altra, quest’ultima ha dichiarato di essere stata una grande fan di High School Musical.

Ed è proprio in questa occasione che Zac Efron ha rivelato un dettaglio di non poco conto. La coreografia di Bet on it, brano che ha fatto parte della colonna sonora del secondo capitolo, è frutto dell’improvvisazione.

“A proposito, pensavo di aver inventato io quel passo di danza – ha dichiarato l’attore dopo che Joey ha emulato un passo di danza del film – Sai, quando l’abbiamo girato, non avevamo idee su cosa fare durante il giorno“.

“Il regista mi ha detto: ‘Amico, non abbiamo un concetto per questa canzone, cosa vuoi fare?’. E io: ‘Non lo so, siamo su un campo da golf…’“, ha spiegato. “Era tutto improvvisato e abbiamo girato, credo l’intera canzone, in tre ore“, ha concluso l’attore.

Lo scorso 28 giugno Efron è tornato su Netflix con questo nuovo progetto. Al centro della trama troviamo Zara (Joey King), l’assistente personale della star del cinema Chris Cole (Efron), la quale scopre che il suo capo ha una relazione con sua madre (Nicole Kidman).