Stefano D Onofrio | 1 Luglio 2024

Le indagini di Lolita Lobosco

Mina Settembre e Lolita Lobosco tornano?

Cosa ne sarà di Mina Settembre e Lolita Lobosco, due delle donne più amate della fiction italiana? A quanto pare il futuro di questi due personaggi dipende esclusivamente dalle decisioni delle rispettive interpreti.

L’assistente sociale interpretata da Serena Rossi tornerà presto con la terza stagione. Sono in corso in queste settimane tra le strade di Napoli le riprese del nuovo ciclo di episodi, che riporterà oltre la Rossi anche Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti.

La vicequestora che ha il volto di Luisa Ranieri ha congedato il pubblico durante la scorsa stagione televisiva con la terza stagione. Ma quale sarà il futuro di queste serie tv con protagoniste due donne? Ne ha parlato di recente durante un’intervista rilasciata a Libero la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati.

Dopo aver snocciolato i successi della stagione televisiva appena conclusa, Ammirati ha parlato di Lolita Lobosco e Mina Settembre rivelando che il proseguimento o meno delle loro storie dipenderà esclusivamente dagli impegni delle due attrici protagoniste.

“Per Lolita e Mina siamo in attesa delle decisioni di Luisa Ranieri e Serena Rossi: non è facile per le attrici madri stare per molti mesi su set lontani dalla propria città. Mi auguro che riescano a farlo. Ma intanto cerchiamo prodotti femminili nuovi come Costanza che stiamo girando a Verona“, ha spiegato.

A proposito dei successi di Rai Fiction, la direttrice ha anche sottolineato che ben due produzioni italiane avranno remake americani. Oltre Doc, che avrà un equivalente al femminile prodotto da Fox (qui il primo trailer), anche Mare Fuori avrà la propria versione a stelle e strisce.

La serie evento di Rai Due avrà anche un remake spagnolo, che vedrà tra i protagonisti anche Gabriel Guevara.