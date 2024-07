Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 2 Luglio 2024

Inside Out 2 segna il miglior incasso di sempre per un film d’animazione in Italia (e supera il miliardo di dollari nel mondo)

Il successo di Inside Out 2

Nei cinema ormai quasi del tutto spenti di tutta Italia c’è soltanto un unico film che sta macinando numeri da record. Ci riferiamo, ovviamente, a Inside Out 2. Il capolavoro d’animazione targato Disney–Pixar è uscito da qualche settimana a distanza di quasi 10 anni dal primo capitolo.

Nella nuova pellicola ritroviamo Riley, questa volta adolescente, alle prese con le emozioni e gli ostacoli comuni ai ragazzi e alle ragazze della sua età. Oltre alle Emozioni che abbiamo già conosciuto nel primo film abbiamo salutato l’arrivo di diverse new entry: Ansia, Imbarazzo, Ennui e Invidia.

In pochi giorni la pellicola sta conquistando i box office di tutto il mondo e infrangendo record su record. Nelle scorse ore Inside Out 2 è riuscito a far suo un primato in Italia. Con quasi 30 milioni di euro di incasso solo al secondo weekend di programmazione è diventato il film d’animazione più remunerativo nella storia del cinema italiano.

L’incasso più alto di tutti i tempi in Italia ma anche uno dei fenomeni mondiali dell’anno. Anche a livello globale infatti la pellicola continua a fare numeri da gigante. Si tratta del primo film del 2024 che è riuscito a superare il miliardo di dollari di incasso.

Attualmente sono circa 470 i milioni di dollari conquistati nel territorio americano e più di 545 i milioni incassati nel resto del mondo. In Italia ha già superato In Italia ha già superato Oppenheimer ed è diventato il secondo miglior incasso della stagione con 4 milioni di spettatori.

Con questi numeri è assai probabile che la pellicola avrà un terzo capitolo. Finora non è stata data alcuna comunicazione ufficiale né da parte di Disney né dalla Pixar. Tuttavia da settimane si parla insistentemente di un nuovo film e di una possibile serie tv legata all’universo delle Emozioni.