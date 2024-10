Pingu sta per tornare

Se c’è un cartone animato che ha caratterizzato l’infanzia di molti quello è sicuramente Pingu. Il simpatico pinguino in stop motion, che si esprime in una lingua particolare, ha accompagnato le nostre mattinate per tanti anni.

Prima di andare a scuola molti di voi avevano un appuntamento fisso con il mondo del cartone svizzero, che ha avuto una storia di più di 15 anni e un totale di 6 stagioni. L’ultima di esse risale al 2006 e forse ora potrebbe essere arrivato il momento di ritornare.

Come riportato da The Hollywood Reporter infatti la Mattel (fresca del successo cinematografico di Barbie) starebbe collaborando con lo studio d’animazione Aardman per produrre un reboot sul divertente pinguino.

“Non si potrebbe chiedere un matrimonio migliore. Ho appena incontrato il loro team. Siamo felicissimi del progetto. Sarà davvero, davvero speciale. Pingu continua, organicamente, ad avere un’enorme quantità di affetto e attenzione. E un’enorme quantità di rilevanza“, sono le parole che ha rilasciato Josh Silverman, capo del franchising Mattel, al MIPCOM di Cannes.

“È molto divertente per i bambini, ma permette agli adulti di rievocare la loro infanzia, il loro legame emotivo con questa storia, con questa narrazione – ha poi aggiunto – Invece di guardarlo con i bambini, lo guardate con i vostri figli e ve lo godete insieme. E credo che sia qualcosa di veramente unico, a cui continueremo a dedicarci man mano che amplieremo il nostro catalogo“.

Si tratta soltanto dell’ultimo progetto realizzato dalla Mattel in questi anni. Sono attualmente in corso le riprese di Masters of the Universe, live action che vedrà Nicholas Galitzine nei panni di He-Man.