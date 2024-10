Siete pronti a sentire i brividi corrervi lungo tutta la spina dorsale? Ecco una selezione dei 10 anime horror più spaventosi da vedere ad Halloween da soli o con gli amici.

Anime horror da vedere ad Halloween

Dopo aver visto i film più paurosi in occasione del mese di ottobre, adesso passiamo a un’altra lista molto attesa.

Quali sono i 10 anime horror più spaventoso da vedere ad Halloween che vi vengono in mente? Se non riuscite avete molte idee, non temete perché ci pensiamo noi a trovare una soluzione.

Qui di seguito, infatti, vi lasciamo un elenco di quei prodotti che pensiamo vi potranno spaventare nel corso della serata più terrificante dell’anno.

Cominciamo subito…

Anime horror per Halloween: Another

Another

Partiamo subito con l’anime intitolato Another, che racconta la storia di Koichi Sakakibara.

Il protagonista è una studentessa che si è appena trasferita in quella che sembra una scuola del tutto normale.

Tuttavia, molto presto scopre che la sua classe è maledetta e tutto ciò porta a una serie di morti inspiegabili. Mentre indaga fa la conoscenza di Mei Misaki, una ragazza che sembra essere la chiave di tutto.

Vi abbiamo incuriosito? Continuate a leggere…