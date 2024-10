Sul web è spuntato un vecchio video di due anni fa in cui Liam Payne rivelava come voleva essere ricordato

Un vecchio video di Liam Payne

C’è un vecchio video di due anni fa che riguarda Liam Payne che è tornato a galla in questi giorni. Lo scorso 16 ottobre il cantante e membro degli One Direction è scomparso in seguito a una tragica caduta dal balcone dell’hotel in cui era ospite a Buenos Aires.

Nelle ore immediatamente successive tanti fan e volti famosi hanno voluto dedicare un proprio pensiero a Payne. Tra questi ci sono anche i suoi ex colleghi degli One Direction. Oltre a un post condiviso sulla pagina ufficiale della band Harry, Zayn, Louis e Niall hanno scritto delle dolcissime parole di omaggio sui loro profili.

In questi giorni si sta parlando a lungo delle cause del decesso e se la tragedia che ha travolto Liam poteva essere evitata. Intanto sui vari social sono sempre di più i video omaggi realizzati dai seguaci del cantante, ancora tristi per una morte così tragica.

Proprio nelle ultime ore sarebbe tornato alla luce un vecchio video che riguarda il cantante. Come riportato da E! News nella clip, di due anni fa, Liam Payne condivide un suo personale pensiero su come vorrebbe essere ricordato.

“Onestamente, solo per essere un ragazzo gentile – dichiarava – Preferisco essere ricordato per essere una brava persona piuttosto che per altro. Per me ora la cosa importante è cercare di dare a tutti il tempo che meritano con te“.

“Devi solo dedicare il tuo tempo e il tuo impegno a queste persone, perché ti torna indietro. Quindi, sì, preferisco essere conosciuto per essere gentile piuttosto che per qualsiasi altra cosa“, ha poi concluso.

Prima della scomparsa Liam aveva da poco terminato le riprese di un nuovo talent show su Netflix. In queste ore la piattaforma sta cercando di capire cosa ne sarà di Building the Band e a quando rimandare la sua messa in onda.