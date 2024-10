Il racconto di Tom Holland

Una delle prime scene di Tom Holland nei panni di Spider-Man stava per essere visibilmente tagliata dal montaggio finale. L’ingresso dell’attore britannico nel Marvel Cinematic Universe è avvenuto ufficialmente nel 2016, prima che conquistasse il suo primo film da protagonista.

Peter Parker è apparso per la prima volta in Captain America: Civil War con una delle sue prime interazioni con il suo storico mentore Tony Stark. Ed è proprio grazie al suo interprete, Robert Downey Jr., che la sua prima volta nel MCU non è stata fatta fuori dall’opera finita.

Qualche giorno fa Holland è stato ospite del podcast The Rich Roll e ha svelato che l’intervento del collega è stato provvidenziale. “Sono un fan sfegatato dello studio. Mi sono sentito come se avessi vinto una specie di gara e mi fosse stato permesso di essere sul set per un giorno“, ha rivelato.

Tom ha poi parlato del primo provino che ha sostenuto per il ruolo notando una durata decisamente più lunga rispetto ai precedenti sostenuti. “Erano otto pagine di dialogo… era una scena lunga” aggiungendo che “di solito un provino è di due pagine“.

Quando è stato chiamato per girare la scena in questione però Tom Holland si è però accorto che “era stato ridotto in modo significativo rispetto a quello che avevo fatto all’audizione, fino ad arrivare a una pagina e mezza o forse a due pagine“. A quel punto c’è stato l’intervento di Robert Downey Jr.

“Downey si è presentato e ha detto: ‘Dove sono finite tutte le battute dei ragazzi?’. I Russo hanno detto: ‘Beh, sentite, questa è già una sceneggiatura di 140 pagine. Non possiamo dedicargli troppo tempo’. E Downey è stato quello che ha detto: ‘No, no, no, vorrete dedicarci un po’ di tempo. Giriamo tutto dal provino. Potrete sempre tagliarlo ma dovreste averlo’“, ha raccontato Holland.

“Hanno usato tutto. Glielo devo. Penso che sia davvero bello“, ha poi concluso l’attore mostrando la sua completa gratitudine al collega.