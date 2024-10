Christopher Nolan ha scelto Tom Holland per il suo nuovo film sui vampiri, in uscita nel prossimo futuro

Tom Holland entra nel cast del prossimo film di Christopher Nolan, il quale pare che dirigerà una pellicola incentrata sui vampiri. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Tom Holland in un film sui vampiri

Di recente, Tom Holland ha rilasciato una serie di interviste per lanciare la sua birra analcolica e così facendo ha fatto delle dichiarazioni sui suoi progetti futuri nel mondo del cinema. Per esempio, infatti, ha rivelato che vorrebbe vedere all’interno del Marvel Cinematic Universe lo Spider-Man di Miles Morales. PEr quanto riguarda il quarto capitolo dell’Uomo Ragno, inoltre, ha affermato di aver letto una prima bozza:

“Ha ancora bisogno di lavoro ma gli sceneggiatori stanno facendo un lavoro stupendo. L’ho letto tre settimane fa e ha acceso un fuoco in me. Mi sono seduto con Zendaya e lo abbiamo letto insieme. Ogni tanto ci ritrovavamo a saltellare in giro per il soggiorno”.

Ma gli impegni cinematografici di Tom Holland non si fermano di certo alla Marvel! Nelle scorse ore è stato rivelato che l’attore prenderà parte al nuovo film di Christopher Nolan e reciterà accanto a Matt Damon. Stando a quanto riporta anche il sito The Hollywood Reporter, infatti, si vocifera che il film parlerà di vampiri agli inizi del ‘900. Altri dettagli, al momento sono top secret.

La pellicola dovrebbe venire rilasciata il 17 luglio 2026, con la sceneggiatura e la regia affidata a Nolan stesso. Il lungometraggio arriva in seguito all’enorme successo ottenuto al botteghino da Oppenheimer, il quale ha incassato 976 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sicuramente i fan dii Tom Holland non vedono l’ora di vederlo cimentarsi in questo nuovo progetto. Al momento, non è chiaro quale sarà il suo ruolo. Tra le ipotesi, si vocifera che possa vestire i panni di una persona comune, di un vampiro oppure di un cacciatore di queste creature della notte.