Così come hanno fatto tanti altri amici e colleghi, anche Justin Bieber ha voluto ricordare Liam Payne. Il cantante ha condiviso un video tributo realizzato dai fan.

Justin Bieber onora la memoria di Liam Payne

Liam Payne è morto in maniera tragica e improvvisa cadendo dal balcone della sua camera d’hotel. La notizia ha sconvolto tutto il mondo e i fan, così come gli amici e i colleghi, si sono apprestati a scrivere lunghi messaggi di cordoglio. Tra i primi a farlo, ovviamente, non potevano mancare gli One Direction.

In un primo momento, i membri della band hanno diramato un comunicato congiunto, per poi dedicare un pensiero a Liam individualmente. Tutti coloro che lo amavano sono rimasti spiazzati e devastati dalla sua scomparsa prematura, così come la sorella che ha rivelato di aver appreso la notizia tramite i giornali.

Ad aggiungersi ai tributi in onore di Liam Payne, in queste ultime ore, è stato anche Justin Bieber. Il cantante ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video tributo creato dai fan di Liam. Una voce fuoricampo esclama:

“Ricorda che hai il permesso di essere in lutto, come fan. Hai il permesso di voler bene a qualcuno che non hai mai conosciuto. Ti è concesso ammirare qualcuno per la sua arte. Ti è permesso di piangere come se una parte di te se ne fosse andata”.

Il ricordo di Justin Bieber per Liam Payne

Nel video condiviso da Justin Bieber, del quale qui sopra vediamo uno screenshot, comprende un insieme di immagini che mostrano tutto l’affetto dei fan per Liam Payne. Notiamo dei bigliettini, delle foto, dei palloncini e anche alcuni mazzi di fiori. Tutto per omaggiare e rendere onore a un cantante che ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone nel mondo, fin da quando era solo un ragazzino.