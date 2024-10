Il cast ufficiale di Beef 2

Netflix ha annunciato ufficialmente il cast di Beef 2. La prima stagione del comedy-drama antologico creato dal regista coreano Lee Sung Jin ha avuto un successo clamoroso sia di critica che di pubblico.

Al centro della trama del primo ciclo di episodi sono due perfetti sconosciuti che, in seguito a un incidente stradale, danno vita a una faida senza esclusione di colpi. Lo show ha vinto l’Emmy Award come Outstanding Limited or Anthology Series nel 2023. Allo stesso modo i protagonisti principali, Steven Yeun e Ali Wong, hanno vinto rispettivamente il premio come “Miglior attore” e “Miglior attrice”.

Un successo che è stato confermato anche ai Golden Globes, dove lo show ha trionfato nelle medesime categorie. Visto l’enorme seguito ottenuto dalla prima annata Netflix ha confermato lo show. E nelle scorse ore è stato finalmente reso noto il cast che comporrà la seconda stagione.

I protagonisti principali saranno ben quattro e sono volti noti al grande pubblico per via delle loro esperienze televisive e cinematografiche. La prima coppia è formata da Oscar Isaac e Carey Mulligan. La carriera pluriennale del primo è piena di successi, tra Star Wars, Dune e Moon Knight (serie dell’universo Marvel).

Tra i suoi progetti futuri ci sono anche il nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro al fianco di Jacob Elordi e In the Hand of Dante. Anche Mulligan ha collezionato in carriera svariati successi cinematografici: da Il grande Gatbsy a Drive fino al recente Saltburn.

In Beef 2 troveremo poi anche Charles Melton e Cailee Spaeny. Gli appassionati di tv ricorderanno sicuramente il primo per il suo ruolo in Riverdale e di recente nel film May December.

Spaeny ha raggiunto la popolarità grazie al film Priscilla, diretto da Sofia Coppola, per il quale ha conquistato la Coppa Volpi come Miglior attrice alla Mostra del Cinema di Venezia del 2023. Di seguito la sinossi ufficiale: