Elena Sofia Ricci vestirà di nuovo i panni di Suor Angela e Lucia? L’attrice rivela se tornerà in Che Dio ci aiuti e ne I Cesaroni

Parla Elena Sofia Ricci

Anche la prossima stagione televisiva sarà piena di impegni per Elena Sofia Ricci. L’attrice è uno dei volti più amati della fiction italiana e ha saputo spaziare in diverse tipologie di ruolo, tra serie famigliari e thriller mozzafiato. Tra i suoi progetti più fortunati ci sono sicuramente Che Dio ci aiuti e I Cesaroni.

Nello show campione di ascolti di Rai Uno ha interpretato per ben 6 stagioni il ruolo di protagonista nei panni di Suor Angela. Al termine della sesta annata Ricci ha comunicato la scelta di volersi dedicare ad altre storie e, per questo motivo, ha abbandonato il suo ruolo centrale nella storia apparendo solo come special guest star.

Anche in Che Dio ci aiuti 8, le cui riprese sono ancora in corso, il testimone è stato passato metaforicamente nelle mani di Francesca Chillemi. Nonostante questo Elena Sofia è stata avvistata ancora una volta sul set ed è già stato confermato che tornerà ancora una volta.

Come anticipato da Sorrisi, e riportato su X dal giornalista Giuseppe Candela, la presenza di Elena Sofia Ricci nella fiction sarà relegata al primo e all’ultimo episodio. Un altro capitolo importante della sua carriera è I Cesaroni. Nella popolare fiction di Canale 5 ha interpretato il ruolo di Lucia, la moglie di Giulio (Claudio Amendola).

La presenza dell’attrice nella serie è stata molto saltuaria. Dopo aver fatto parte del regular cast delle prime tre stagioni ha avuto un ruolo ricorrente nella quarta ed è poi ritornata nella quinta. Ricci non è invece apparsa in quella che, a oggi, è l’ultima stagione dello show.

Da qualche settimana si parla di un reboot dello show. Come rivelato da Amendola però le riprese sono slittate ancora una volta e c’è chi pensa che il motivo sia dovuto proprio all’agenda piena di impegni di Elena Sofia Ricci.

Parlando con Sorrisi l’attrice non ha risposto apertamente alla domanda se sarà o meno ne I Cesaroni aggiungendo però di essere una fan dei thriller e, per questo, non ha intenzione di svelare il finale. Che sia una parziale conferma di un suo atteso ritorno?