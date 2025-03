Il ritorno di Percy Hynes White

Percy Hynes White sta per fare il suo ritorno in tv. L’attore ha fatto parte del cast della prima stagione di Mercoledì, che risale al 2022. L’anno successivo Percy è finito al centro delle polemiche a causa di gravi accuse che sono diventate virali sui social.

Fu lui stesso a rispondere e a dare la sua versione dei fatti sulla vicenda in un lungo post apparso sui social. “Le voci sono false. Non posso accettare la rappresentazione di me come qualcuno bigotto o criminalmente non curante della sicurezza delle persone. Queste sono il tipo di affermazioni infondate e dannose che possono creare sfiducia nei confronti delle vittime“, ha scritto White.

In seguito a queste accuse la carriera dell’interprete di Xavier Thorpe ha avuto un brusco stop. Percy non farà infatti parte del cast della seconda stagione di Mercoledì, che dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno. A confermarlo è stato lui stesso ancora una volta attraverso un post pubblicato sui suoi social ufficiali.

“È stato molto divertente lavorare a questa serie. Non vedo l’ora di guardare la seconda stagione. Con affetto“, sono le sue parole. Sono trascorsi ormai tre anni dall’uscita del primo ciclo di episodi della serie. In questi giorni Percy Hynes White è riapparso nel trailer di un nuovo progetto, a metà tra una docuserie e un reality show.

@ghostingseries haunted castles and percys go together like ghosts and an emf detector 💜👻 Find out if Percy thinks Craigdarroch Castle is haunted March 21st on @CBC Gem and @YouTube ♬ original sound – Ghosting

L’attore è infatti uno degli ospiti vip della seconda stagione di Ghosting with Luke Hutchie and Matthew Finlan. Si tratta di una serie canadese in cui i due conduttori accompagnano le guest star in luoghi presumibilmente infestatial fine di indagare sulla realtà del paranormale.

Per vedere la puntata con ospite White dovremo attendere il 21 marzo.