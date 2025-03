Le parole di Bella Thorne

Non è scorso sempre buon sangue tra Bella Thorne e Zendaya. Le due attrici hanno recitato fianco a fianco per tre stagioni in A tutto ritmo, sitcom targata Disney Channel. A quanto pare una stampa non sempre benevola e dei gossip velenosi hanno minato il rapporto tra le interpreti di CeCe e Rocky.

In una vecchia intervista di qualche anno fa rilasciata a US Weekly Bella fece riferimento alla ‘faida’ con la collega. “Nella prima stagione non eravamo amiche e ci sono volute le altre due stagioni per diventare così amiche. È stato difficile non avere tutti che ti mettono l’una contro l’altra. Questo ci ha fatto perdere il rapporto nella prima stagione“, raccontò Thorne.

Qualche giorno fa sempre a US Weekly l’attrice è tornata a parlare dei suoi giorni in Disney e come lei e Zendaya siano riuscite a trovare un equilibrio e diventare amiche, avvenuto durante l’episodio crossover con un’altra serie tv di Disney Channel, Buona fortuna Charlie.

“Uno dei miei ricordi preferiti è l’avvicinamento tra me e Zendaya in quell’episodio. Abbiamo avuto una difficoltà nel nostro rapporto e, prima di tutto, ci siamo sedute per due ore in un set chiuso e abbiamo parlato con onestà a tu per tu l’una con l’altra“, ha rivelato Bella Thorne.

“È stato un momento davvero bello. È la prima volta che ricordo di aver vissuto quel momento con un’altra ragazza, riuscendo a stabilire quel rapporto e a essere oneste l’una con l’altra e ad ascoltare davvero le esperienze dell’altro. Sarà sempre un bel ricordo“, ha poi aggiunto.

Dopo l’esperienza con la sitcom la carriera di Bella è proseguita sia nel mondo del cinema che in quello della tv. Thorne ha anche pubblicato diversi album. L’ultimo suo progetto risale al 2024 ed è il film The Trainer.