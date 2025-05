Penn Badgley rivela le difficoltà della relazione con Blake Lively durante Gossip Girl

Penn Badgley è consapevole che la sua passata storia d’amore con Blake Lively continua a far sognare i fan di Gossip Girl, ma oggi ammette che vivere una relazione sotto i riflettori, intrecciata con una narrazione televisiva tanto iconica, è stato tutt’altro che semplice.

Durante un’intervista al podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, l’attore di You ha rivelato quanto fosse difficile per lui distinguere la sua vera identità da quella del suo personaggio, Dan Humphrey. “Quando fai una serie TV, è un lavoro continuo”, ha spiegato. “Ti senti costretto a dimostrare il tuo valore, perché altrimenti cosa stai facendo lì?”

Penn Badgley, ora padre di un bambino e in attesa di due gemelli con la moglie Domino Kirke, ha descritto quel periodo come una vera e propria “lotta”, complicata dalla percezione pubblica che lo identificava completamente con Dan. “Non c’era abbastanza separazione. Avevo 21, 22 anni e non la maturità emotiva per distinguere tra ciò che ero io e ciò che la gente vedeva in me“, ha dichiarato.

Nonostante queste difficoltà, l’attore ha sottolineato che lui e Blake Lively, con cui è stato sentimentalmente legato fino al 2010, hanno mantenuto un rapporto professionale sul set, anche dopo la rottura. “Sono abbastanza sicuro che siamo stati ex per metà della serie,” ha raccontato in un episodio del suo podcast Podcrushed. “Abbiamo dovuto fare un sacco di scene assurde, compreso un matrimonio. Ma non ricordo alcuna tensione o stranezza. Non è mai stato un problema.”