Dal momento in cui è stata diffusa la notizia che Jacob Elordi e Margot Robbie avrebbero interpretato i protagonisti di un nuovo adattamento di Cime Tempestose diretto da Emerald Fennell, alcuni fan si sono chiesti se fossero davvero gli attori giusti per quei ruoli.

Le principali critiche hanno preso di mira l’età della star di Barbie, ritenuta troppo adulta per il ruolo di Catherine, e l’aspetto fisico del collega, decisamente lontano dalla descrizione che Emily Brontë fa di Heathcliff nel romanzo.

Se poi aggiungiamo l’abito da sposa storicamente inaccurato che Margot Robbie indossa in una prima immagine del film, alcuni sono giunti alla conclusione che l’adattamento di Emerald Fennell si discosterà parecchio dall’opera originale.

Ora, la direttrice del casting di Cime Tempestose, Kharmel Cochrane, è scesa in campo per difendere le sue scelte. Ha inoltre offerto qualche spunto sulla visione della regista, lasciando intendere che intenda dare un’interpretazione personale al materiale originale.

Di certo ci saranno alcuni fan della letteratura inglese che non saranno contenti. C’è stato un commento su Instagram che diceva che la direttrice del casting dovrebbe essere fucilata. Ma aspettate di vederlo, e poi decidete se volete davvero spararmi o no. Ma non c’è davvero bisogno di essere accurati. È solo un libro. Non si basa sulla realtà. È tutta arte.