Nel corso di una recente intervista, John Lithgow ha dato la sua opinione in merito alle critiche nei confronti di J.K. Rowling. Poi ha spiegato se queste hanno avuto delle ripercussioni dopo il suo ingresso nel cast della serie TV di Harry Potter.

La serie TV di Harry Potter sta diventando sempre più reale, infatti i nomi dei primi attori scelti per rivestire alcuni dei personaggi più importanti della storia sono stati rivelati nell’aprile del 2025.

Mancano ancora i nomi dei tre protagonisti principali ma nel mentre i fan vengono intrattenuti da ciò che accade nel dietro le quinte dello show. A volte si tratta di argomenti piacevoli e altre volte di tematiche piuttosto controverse.

A farvi riferimento è stato John Lithgow, attore che interpreterà Albus Silente nella serie TV in questione. Nel corso di un’intervista con il Times, ha commentato le critiche che ha ricevuto J.K. Rowling per alcune sue esternazioni sulla comunità LGBTQI+ e come queste abbiamo avuto una ripercussione anche su di lui dopo aver accettato la parte:

“Ho pensato se fosse un fattore da prendere in considerazione. Mi chiedo come lei l’abbia assorbito. A un certo punto immagino che la conoscerò e sono curioso di parlarle.

John Lithgow ha però rivelato di non essere scoraggiato e di essere entusiasta nel poter ricoprire un ruolo così iconico. Afferma di essere felice perché potrebbe essere l’ultimo progetto importante della sua carriera:

“Oh, cielo no. Di certo è stata una grande decisione perché probabilmente sarà il mio ultimo ruolo importante. Mi sono impegnato per otto anni e quindi ho iniziato a pensare alla mortalità e mi sembra un ottimo ruolo per salutare il pubblico”.

La serie TV di Harry Potter potrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027, tutto dipende dalla velocità dei casting e delle riprese.