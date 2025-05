Johnny Depp sarebbe in trattative avanzate con Disney per interpretare nuovamente Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6

Pirati dei Caraibi 6, Johnny Depp più vicino

Johnny Depp potrebbe davvero tornare a vestire i panni di Jack Sparrow in un nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi. L’ultimo film della saga risale al 2017 ed è La vendetta di Salazar che, con un budget che si aggira tra i 230 e i 320 milioni di dollari, è riuscito a incassarne quasi 800 milioni.

L’idea di proseguire con un nuovo film va avanti già dal 2019. Il progetto Disney è rimasto però al palo per anni a causa della pandemia e anche del procedimento legale contro Amber Heard che ha coinvolto Depp. Tuttavia Jerry Bruckheimer, produttore dei film, ha confermato la volontà della casa di produzione di proseguire sia con Pirati dei Caraibi che con lo spin-off con protagonista Margot Robbie.

Manca solo da convincere Johnny a vestire nuovamente i panni del bislacco Capitano. Qualcosa però negli ultimi giorni sembrerebbe essersi mosso. Come riportato dal sito The Express un alto dirigente avrebbe rivelato che l’attore sarebbe in “trattative avanzate” e che “è molto vicino a essere un affare fatto“.

“Una sceneggiatura è già pronta e la Disney la considera come un reboot della serie, il che significa che la porta sarà spalancata per altri episodi futuri per Johnny, nonostante tutto quello che ha passato“, si legge ancora.

A questo si aggiunge un’altra rivelazione fatta da una fonte anonima. “In realtà avevano due sceneggiature pronte – una con Johnny in mente, l’altra senza di lui – e sono pronti a girare quella senza di lui“, si legge. Insomma Johnny Depp sarebbe a un passo da accettare nuovamente come Jack Sparrow ne Pirati dei Caraibi 6.

Nel frattempo però l’attore tornerà presto al cinema con il nuovo film Day Drinker. Al suo fianco troveremo Penelope Cruz, con cui ha già lavorato in passato in Blow, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express. Nel cast anche i due ex protagonisti di Elite Manu Rios e Aron Piper.