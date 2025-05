Sebastian Stan si è rasato a zero per il suo nuovo film Fjord, diretto da Cristian Mungiu. Ecco il suo nuovo look

Addio alla chioma di Sebastian Stan

Sebastian Stan, celebre volto del Marvel Cinematic Universe, ha sorpreso i fan con un cambio di look drastico: si è rasato completamente a zero.

Il nuovo stile è legato al suo prossimo progetto cinematografico, Fjord, un dramma diretto da Cristian Mungiu, il rinomato regista rumeno qui al suo primo film in lingua inglese.

L’attore ha iniziato a girare Fjord a marzo, in una remota zona rurale della Norvegia. Tuttavia solo ora, in concomitanza con la promozione di Thunderbolts, il nuovo film Marvel in uscita, Sebastian Stan ha sfoggiato per la prima volta il suo look rasato.

Durante la giornata di interviste e conferenza stampa in presenza, la star ha infatti mostrato a tutti la sua nuova acconciatura, scioccando il popolo del web.

Ambientato in un piccolo villaggio norvegese, Fjord racconta la storia di due famiglie – una svedese-norvegese e una rumena – che si conoscono grazie ai loro figli, compagni di scuola. Nonostante un’iniziale solidarietà, le differenze culturali emergono rapidamente, dando vita a tensioni e sospetti: la famiglia locale inizia a dubitare che i nuovi arrivati maltrattino i propri figli.

Nel frattempo, Sebastian Stan, è al centro dell’attenzione anche per Thunderbolts, che promette di essere uno dei capitoli più cupi ed emotivamente potenti del Marvel Cinematic Universe. Il regista Jake Schreier ha rivelato che il film si ispira a una scena particolarmente devastante di Toy Story 3, e le prime reazioni lo hanno definito uno dei migliori film dell’MCU.

Thunderbolts arriverà nei cinema italiani da mercoledì 30 aprile. Invece Fjord debutterà nel corso del 2026.