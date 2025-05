In una recente intervista, Penn Badgley ha rivelato perché è contento che You sia finito. Ecco le sue parole

La serie TV You ha terminato la sua corsa dopo cinque stagioni e Penn Badgley, l’attore che ha interpretato Joe Goldberg, ha rivelato di essere felice di aver chiuso questo capitolo della sua vita. Ecco il motivo.

Il sollievi di Penn Badgley

You ha mostrato a tutti i fan come si sono concluse le avventure di Joe Goldberg e ora la che fine è stata rilasciata su Netflix, Penn Badgley ha rivelato di esserne sollevato.

Ovviamente è grato dell’opportunità che ha avuto in questi sette anni di produzione (anche se le stagioni sono solo cinque), ma sente il bisogno di ‘cambiare aria’. L’attore ha spiegato che il modo di raccontare questo genere di storia lo trovava più adatto a com’era il mondo otto o dieci anni fa, oggi non va più bene. Questo un estratto della sua intervista al The Guardian:

“Il modo in cui questo show gioca con la domanda sul modo in cui le persone cattive ottengono dei premi, questo era un quesito più giocoso 10 anni fa. Adesso non lo è più, la posta in gioco è più alta. Sono felice che non continueremo a parlarne, per tal motivo sono contento di essere arrivato alla fine”.

Ma questa non è la sola ragione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Penn Badgley, perché esiste un altro motivo. Secondo l’attore, infatti, troppe persone stavano cominciando ad affezionarsi a Joe nonostante lui stesso cercasse di renderlo il più sgradevole possibile.

Al momento non sappiamo quali altri progetti abbia in cantiere Badgley per il prossimo futuro. La sua pagina Wikipedia non ci è di alcun aiuto nel momento in cui scriviamo. Non appena ne sapremo di più vi terremo informati e non esiteremo ad aggiornarvi con tutte le eccitanti news sulla sua carriera.