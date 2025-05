Negli ultimi giorni è stato rivelato che che Mckenna Grace vestirà i panni di Maysilee Donner in Hunger Games – L’alba sulla mietitura. Ecco chi è questo personaggio.

Mckenna Grace nel prequel di Hunger Games

Si fanno sempre di più le notizie e le informazioni in merito a Hunger Games – L’alba sulla mietitura, prequel della nota saga che ha visto come protagonisti Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. La storia sarà ambientata più di vent’anni prima rispetto alle vicende di Katniss e quarant’anni dopo Ballata dell’usignolo e del serpente.

La trama narra i Giochi ai quali ha preso parte Haymitch Abernathy, ovvero colui che in futuro diventerà il mentore di Katniss e Peeta. Per quanto riguarda le notizie di casting, vi ricordiamo che i due attori protagonisti sono stati finalmente scelti! Il giovane Haymitch sarà interpretato da Joseph Zalda (We Were Liars) mentre la sua fidanzata Lenore Dove Baird avrà il volto di Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina, Gossip Girl).

Alcuni giorni fa è stato annunciato un nuovo ingresso nel cast di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, ovvero quello di Mckenna Grace. L’attrice interpreterà, stando a quanto riporta anche Deadline, Maysilee Donner. Si tratta del Tributo del Distretto 12 e proprietaria originale della spilla con la ghiandaia imitatrice.

Mckenna Grace ha già alle spalle una lunghissima filmografia costellata di successi, partendo da Gifted accanto a Chris Evans e due capitoli di Ghostbusters. Tra il 2025 e il 2027 la vedremo all’interno di molti progetti cinematografici, come per esempio Scream 7 e il sequel di Five Nights at Freddy’s.

Sul piccolo schermo, invece, la ricordiamo soprattutto per The Haunting of Hill House, Young Sheldon e The Handmaid’s Tale. La data di uscita della pellicola è prevista per il 20 novembre 2026.