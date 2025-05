L’attrice Emma Mackey è stata scelta per il ruolo di Strega Bianca nel film tratto da Le Cronache di Narnia per Netflix

Un paio di giorni fa è stato rivelato che Emma Mackey è stata scelta per il ruolo della Strega Bianca nel nuovo film da Le Cronache di Narnia per Netflix.

Emma Mackey ne Le Cronache di Narnia

Come ormai il pubblico di tutto il mondo sa da qualche tempo, Greta Gerwig adatterà la saga de Le Cronache di Narnia per Netflix e si pensa che i film in totale possano essere otto. Ovviamente questa ipotesi si concretizzerà solamente se la piattaforma di streaming otterrà i risultati sperati in relazione alle visualizzazioni.

Nel corso degli ultimi mesi, anche se non ci sono state conferme ufficiali, alcuni siti importanti hanno rivelato che Daniel Craig dovrebbe interpretare il ruolo dello zio di Digory Kirke. Meryl Streep sarebbe stata invece scelta per dare la voce al leone Aslan.

Un paio di giorni fa, inoltre, Deadline ha appreso dalle sue fonti che Emma Mackey avrebbe superato i casting per interpretare la Strega Bianca. L’attrice si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie al ruolo di Maeve in Sex Education. Nel corso della sua carriera è apparsa anche film come Assassinio sul Nilo e Barbie.

Stando sempre alle indiscrezioni circolate sul web, Emma Mackey sarebbe stata in lizza per la parte insieme a Margaret Qualley, ma alla fine avrebbe avuto la meglio sulla collega. Le informazioni però non finiscono di certo qui perché sappiamo che, probabilmente, il primo capitolo a essere adattato sarà “Il nipote del mago“.

Si tratta del sesto racconto de Le Cronache di Narnia e racconta le origini di questo luogo. La storia si concentra su Digory Kirke e Polly Plummer, i quali scoprono un passaggio segreto per Narnia dentro l’armadio dello zio del ragazzino.

L’inizio della produzione è prevista per il 2026, di conseguenza possiamo aspettarci di vedere la pellicola non prima del 2027. Vi terremo aggiornati con tutte le prossime news sul resto del cast.