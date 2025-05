Rupert Grint, l’eterno Ron della saga di Harry Potter, è diventato papà per la seconda volta. Ecco la foto e il nome della figlia

Nelle scorse ore Rupert Grint ha rivelato di essere diventato padre per la seconda volta. Ecco il sesso del neonato e il nome che hanno scelto.

Rupert Grint di nuovo padre

Rupert Grint è sicuramente noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ron Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter in tutti i film. Della sua vita privata, tuttavia, il pubblico ha sempre saputo molto poco perché ha deciso di mantenere i dettagli privati.

Tuttavia, i fan sono a conoscenza del fatto che dal 2011 ha una compagna che si chiama Georgia Groome, anche lei attrice. Nel maggio del 2020 hanno dato il benvenuto alla prima figlia, Wednesday G. Grint, annunciando la nascita solo alcuni mesi dopo con un post su Instagram. In una precedenti intervista con Jimmy Fallon al suo Tonight Show aveva affermato: “Esito sempre un po’ a dire che è ispirato alla famiglia Addams però è così”.

Tutti i suoi follower, nell’aprile 2025, hanno ricevuto un’altra stupenda notizia: Rupert Grint è diventato papà per la seconda volta dopo aver mantenuto segreta anche questa gravidanza. L’annuncio, in questo caso, è arrivato dopo che la coppia è stata paparazzata con un neonato in braccio.

La foto della seconda figlia di Rupert Grint

Nella foto qui sopra possiamo vedere che si tratta di una bambina che hanno deciso di chiamare Goldie G. Grint. Nella descrizione del post leggiamo: “Bambina segreta leggermente rivelata. Vi presento Goldie. Per ora una figlia da 10“. Ovviamente sono tantissimi i messaggi che ha ricevuto nei commenti del post sul social fotografico.

Siamo certi che anche Emma Watson e Daniel Radcliffe gli abbiano fatto le loro congratulazioni tramite messaggi privati. Adesso non ci resta che augurare buona fortuna a Rupert Grint e a Georgia Groome per questa nuova avventura con la loro seconda figlia.