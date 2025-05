Il gesto di Timothée Chalamet per Luca Guadagnino

Luca Guadagnino ha raccontato un aneddoto che riguarda il suo amico Timothée Chalamet. Il connubio artistico tra i due è nato con Chiamami col tuo nome, film che ha permesso a Chalamet di ottenere un successo a livello mondiale. Il regista e l’attore hanno poi lavorato nuovamente insieme in Bones And All nel 2022.

E risale proprio a quel periodo il racconto fatto da Guadagnino durante un’intervista al podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. Nel corso dell’incontro il regista ha rivelato un dolce gesto fatto da Timothée per aiutarlo a superare un momento personale difficile.

“Ti dico una storia bellissima di Timothée, che è un po’ personale. Spero che lui non si arrabbi. Quando io feci Bones and All andai a New York per fare un po’ di preparazione. Ci incontriamo con Timothée e con Taylor (Russell, ndr). Ero appena stato lasciato dal mio compagno dell’epoca ed ero molto giù“, racconta il regista.

“Il mio sogno era ricevere da questo compagno questo braccialetto di Cartier, con il giravite che te lo chiude. Passa una settimana, io vado a fare un lungo tour del Midwest fino al Nebraska in macchina. Torno a New York e Timothée prende un taxi, arriviamo sulla 5^ strada davanti al negozio di Cartier“, ha proseguito nel racconto Luca Guadagnino.

“Entriamo dentro e le commesse ci portano in una stanzetta segreta. Arriva questo vassoio di velluto con sopra tre love bracelet di Cartier e Timothée dice: ‘Scegli quello che ti piace di più’. E me lo ha regalato. Timothée ha qualcosa di nobile nel suo animo“, ha rivelato il regista.

Un gesto carico d’affetto, quello di Timothée, che viene descritto da Guadagnino come una persona con un animo nobile.