Aron Piper e Manu Rios di nuovo insieme

Aron Piper e Manu Rios torneranno a lavorare insieme. E questa volta si tratta di un progetto internazionale che li vedrà impegnati al fianco di Johnny Depp e Penelope Cruz.

I due attori spagnoli si sono incontrati per la prima volta sul set nel corso della quarta stagione di Elite. Aron era presente nella serie Netflix sin dalla prima annata, mentre Manu appariva per la prima volta nei panni di Patrick. Tra i loro personaggi è nata immediatamente una passione, che è terminata però al termine della stessa stagione a causa dell’uscita di scena di Piper.

Si sono ritrovati poi su un altro set Netflix, quello di In silenzio. La miniserie vedeva al centro della trama il personaggio di Sergio Ciscar (interpretato da Piper) che ha smesso di parlare il giorno in cui ha ucciso i genitori senza mai rivelare le reali ragioni del crimine.

Ora per i due interpreti spagnoli arriva un’importante opportunità cinematografica. Come riportato da Deadline infatti Aron Piper e Manu Rios sono entrati a far parte del cast di Day Drinker.

La pellicola racconta la storia di una barista di uno yatch privato (interpretata da Madelyn Cline, la Sarah Cameron di Outer Banks) che incontra un misterioso ospite di bordo (Depp). I due si ritroveranno legati a una figura criminale (interpretata da Penelope Cruz) in in un modo che nessuno si aspettava.

Il film è diretto da Marc Webb, che ha curato anche la regia del live action di Biancaneve attualmente nelle sale. Al momento non si conoscono ancora dettagli sulle parti di Aron e Manu all’interno della pellicola.

Day Drinker vedrà lavorare per l’ennesima volta insieme Johnny Depp e Penelope Cruz. I due attori hanno già collaborato in Blow, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express.